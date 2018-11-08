Lice'de Kapalı Pazar Yeri Hizmete Girdi

Görevlendirme yapılan Lice
Belediyesi, 2 bin 200 metrekarelik kapalı pazar yerini hizmete açtı.
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, projelendirilerek önceki aylarda temeli atılan Lice Kapalı Pazar Yeri tamamlandı.
İlçede 2 bin 200 metrekare alanda inşa edilen pazar yeri, kırsaldan gelen kadınların da dinlenebileceği özel alana sahip, halkın rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline geldi.
Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kapalı pazar yerini projelendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Pazar yerini vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz olanaklar içinde alışveriş yapabilmeleri için planladık. 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan kapalı pazar yerimizde kırsal mahallelerimizden gelen kadınlarımız için özel dinlenme yeri, zabıta hizmet binası ve tuvaletler halkımızın hizmetine sunuldu."
Lice
08 Kasım 2018 Perşembe 17:49