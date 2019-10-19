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Lice'de kayalıkların içine gizlenmiş halde 158 kilo esrar ele geçirildi

Lice'de kayalıkların içine gizlenmiş halde 158 kilo esrar ele geçirildi Terörün finans kaynağı uyuşturucuya bir darbe dahaDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda Lice ilçesi kırsalında kayalıkların içine...

19.10.2019 11:47
Lice'de kayalıkların içine gizlenmiş halde 158 kilo esrar ele geçirildi
Terörün finans kaynağı uyuşturucuya bir darbe daha
DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda Lice ilçesi kırsalında kayalıkların içine çuvallarla gizlenmiş vaziyette 158 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada kayalıklarda 8 çuval içerisinde ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Tepe köyü kırsalındaki kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin ilerleyen tarihlerde metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi alınmıştır. Lice ilçesi Tepe köyü kırsalındaki belirlenen yerde, 18 Ekim 2019 Cuma günü yapılan operasyonda; kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 8 çuval içerisinde 158 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanılmıştır" denildi.
Lice'de kayalıkların içine gizlenmiş halde 158 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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