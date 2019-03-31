31 Mart 2019, 16:27
»»

Lice'de Seçimde Kavga Çıktığı İddiası

Lice

Lice ilçesinde seçimde muhtar adayları arasında kavga çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Lice ilçesinde seçimde muhtar adayları arasında kavga çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında muhtar adayları arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı şeklinde yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

İlçede sec¸imlerin kanunlar c¸erc¸evesinde ve demokrasi ic¸erisinde her tu¨rlu¨ baskıdan uzak, huzur ve gu¨ven ortamında gerc¸ekles¸tiği ifade edilen açıklamada, ilçede saat 15.30 itibarıyla sec¸imle ilgili herhangi bir olayın gerc¸ekles¸mediği kaydedildi. Lice, kavga, Güncel
Kaynak: AA