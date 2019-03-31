Lice'de Seçimde Kavga Çıktığı İddiası

Lice
ilçesinde seçimde muhtar adayları arasında kavga
çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında muhtar adayları arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı şeklinde yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
İlçede sec¸imlerin kanunlar c¸erc¸evesinde ve demokrasi ic¸erisinde her tu¨rlu¨ baskıdan uzak, huzur ve gu¨ven ortamında gerc¸ekles¸tiği ifade edilen açıklamada, ilçede saat 15.30 itibarıyla sec¸imle ilgili herhangi bir olayın gerc¸ekles¸mediği kaydedildi.
Lice, kavga, Güncel
Kaynak: AA