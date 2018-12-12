Lice'de "Sinema Günleri" Devam Ediyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:32



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:32

Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Lice Belediyesi tarafından düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği sürüyor.Kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte sinema filmleri, Aile Destek Merkezi konferans salonu ve köy okullarında gösterime giriyor.Çocuklar ve yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte filmleri izleyen merkez ve kırsal mahallelerdeki öğrenciler, hem eğleniyor hem de öğrenerek zaman geçiriyor.Çocuklar, hayata geçirilen proje için Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'e teşekkür etti.21 Kasım Çarşamba günü başlayan "Sinema Günleri" 10 Ocak Perşembe günü çocuk ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirilecek gösterimle sona erecek.