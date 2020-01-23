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Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

23.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:11Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Lice'ye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin ile arazide yapılan aramada, 3 farklı noktada toprak altına, bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi.



Jandarma, Lice, Güncel

Kaynak: DHA

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