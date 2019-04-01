Lice'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Diyarbakır-Lice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 dört kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Lice karayolu Fis Ovası mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Diyarbakır, Lice, Güncel
Kaynak: İHA