Lice Kırsalında Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyon nedeniyle 4 köy ve 7 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Bayırlı, Baharlar
, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu
, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen
, Hamzabey ve Kumumirza mezralarında 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı kaldırılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Lice
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:22