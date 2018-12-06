Liceliler Yapılan Hizmetlerden Memnun

06 Aralık 2018 Perşembe 13:14



06 Aralık 2018 Perşembe 13:14

Görevlendirme yapılan Lice Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar yeri, ilçe sakinlerini memnun etti.Lice Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulkadir Çelik, Lice kapalı pazar yerinin vatandaşların daha rahat ve sağlıklı olanaklar içinde alışveriş yapabilmeleri için planladığını, Türkiye'de çok az ilçede olan modern bir kapalı pazar yeri yaptıklarını söyledi.Her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Çelik, pazar yerinde 2 yıl önce belirlenen 5 liralık tezgah ücretine zam yapmadan aynen devam ettiklerini kaydetti.Diyarbakır İlçeler Semt Pazarı Dernek Başkanı Mehmet Yetişkin de Lice Belediye Başkan Yardımcısı İsa Gönültaş'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan kapalı pazar yeri için teşekkür etti.