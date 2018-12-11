Lider 11'de 11 Yaptı

Bilecik
1. Amatör Lig 11'inci hafta müsabakasında Osmaneli
ilçesinin iki takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ligin lideri 1308 Osmaneli Belediyespor kazandı.
Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 11'inci hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor ilçenin diğer bir takımı Osmaneli Gençlerbiliğispor'u 5-2 yenerek, ligde 11'de 11 yaptı. Lider en yakın takipçisi Bayırköyspor'a 11, Bilecikspor'a 12 puan fark attı. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 3'üncü dakikasında Onur Keçeci ile durumu 1-0' getirdi. Bu golden sonra ataklarını sürdüren ligin lideri maçın 22'inci dakikasında Cüneyd Rahmet'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamandan ilk yarını skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 67'inci dakikasında Cüneyd Rahmet ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 77'inci dakikasında nadir gelişen Osmaneli Gençlerbiliğispor atağında Sefa Karadağ
kendi kalesine gol atarken durumu 3-1 oldu. Maçın 85'inci dakikasında gelişen bir 1308 Osmaneli Belediyespor atağında Onur Keçeci kendisinin ikinci takımın 4'üncü golüne imza attı. Maçın 88'inci dakikasında Ensar Karadağ Osmaneli Gençlerbiliğispor'un ikinci golünü kaydederken, durum 4-2 oldu. Maç u skorla biteceği zannedilirken maçın 90'ıncı dakikasında son sözü Akın Ağdağ söyleyerek durumu 5-2'e getirdi. Bu galibiyle ile 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 11'de 11 yaparak puanını 33'e çıkardı. Osmaneli Gençlerbirliğispor ise; 7 puanla düşme hattında yer aldı.
"İlçemize bir takım daha kazandırılıyor adı da 1075 Anadolu Selçuk
Spor"
Maç sonunda değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, ligde 11'de 11 yaparak puanını 33'e çıkaran oyuncuları ve teknik heyeti kutlayarak, "Bugün ilçemizin iki güzide takımı arasında oynanan kardeşlik ve dostluk maçı seyircilere zevkli anlar yaşattı. Sonucun önemli olmadığı maçta iki takımızda centilmence güzel bir futbol ortaya koydular. Osmaneli Belediyesi olarak spora çok önem veriyoruz. İnşallah altyapılardan artan sporcu sayımız için 1075 Anadolu Selçuk Spor'u kurulmasına karar verildi. Bu kurulan takımı 2018-2019 Bilecik 2. Amatör Lig'e yetiştirmeye çalıştırılacak. 1308 Osmaneli Belediye Spor bu maçla 11 maçta,11 galibiyetle,33 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.Geçtiğimiz yılın şampiyonu takımımız inşallah bu yıl hak ettiği BAL Lig'ine yükselir.Bugünkü maçta centilmence mücadele eden ilçemizin güzide iki takımını da kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Osmaneli
11 Aralık 2018 Salı 12:37