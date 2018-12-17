17 Aralık 2018, 11:53
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Lider, 12'de 12 Yaptı

Lider, 12

Bilecik 1. Amatör Lig'de 12'inci haftayı 1308 Osmaneli Belediyespor namağlup bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 12'inci haftayı 1308 Osmaneli Belediyespor namağlup bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 12'inci hafta müsabakasında grup lideri 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Pazaryerispor'u 4-1 yendi. Ligin son haftasını BAY geçecek olan Osmaneli ekibi ligi 12'de 12 yaparak topladığı 36 puanla lider bitirdi. Maç sonunda açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, futbolcu kardeşleri ile ne kadar övünse ne kadar gurur duysa az olduğunu belirterek, "Sizler Osmaneli'nin gururu, onurusunuz, sizlerin hakkı ödenmez.

Değerli Futbolcularımızı,ailelerini,hocalarımızı,yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Centilmence mücadele eden konuk Pazaryerisporlu kardeşlerimizi ve yöneticilerini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK Bilecik,Osmaneli
Kaynak: İHA