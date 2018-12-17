Lider, 12'de 12 Yaptı

Bilecik
1. Amatör Lig'de 12'inci haftayı 1308 Osmaneli
Belediyespor namağlup bitirdi.
Bilecik 1. Amatör Lig'de 12'inci hafta müsabakasında grup lideri 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Pazaryerispor'u 4-1 yendi. Ligin son haftasını BAY geçecek olan Osmaneli ekibi ligi 12'de 12 yaparak topladığı 36 puanla lider bitirdi. Maç sonunda açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, futbolcu kardeşleri ile ne kadar övünse ne kadar gurur duysa az olduğunu belirterek, "Sizler Osmaneli'nin gururu, onurusunuz, sizlerin hakkı ödenmez.
Değerli Futbolcularımızı,ailelerini,hocalarımızı,yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Centilmence mücadele eden konuk Pazaryerisporlu kardeşlerimizi ve yöneticilerini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Osmaneli
Kaynak: İHA