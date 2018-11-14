Lider Aliağaspor'un Hedefi Galibiyetleri Sürdürmek

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta 19 puanla zirvede yer Aliağaspor FK, 9. haftada İstanbul temsilcisi Vefaspor'u sahasında konuk edecek.Ligde aldığı farklı galibiyetler ve oynadığı pozitif futbol ile taraftarını memnun eden Aliağaspor FK, kendisiyle aynı puana sahip lig ikincisi Vefaspor'u ağırlayacak. Averaj ile Vefaspor'un önünde bulunan sarı siyahlılar, bu maçtan da galip çıkarak üçüncü lig yolunda avantaj elde etmek istiyor.Sarı siyahlılar maç hazırlıklarını Petkim Stadı'nda yaptığı tek idmanla sürdürdü. Denge ve sürat çalışmaları yapan sarı siyahlılar, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı maç yaptı. Hazırlıklarını Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren Aliağaspor'da, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Ligin ikinci sırasındaki takımı kendi sahamızda ağırlayacağız. Vefaspor, bizim gibi ligin hücum futbolunu seven takımlarından biri. Kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek; ayrıca seyir zevki açısından da çok keyifli bir maç olacak. Sahamızda oynamanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Taraftarımızın da güçlü desteği ile galip gelerek üçüncü lige bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. gruptaki Aliağaspor FK ve Vefaspor maçı, 18 Kasım 2018 Pazar günü Petkim Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. - İZMİR