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Lider Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında

THY Euroleague'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen Anadolu Efes, 12. haftada yarın İspanyol ekibi Saski Baskonia'ya konuk olacak.

05.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:05Lider Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında
THY Euroleague'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen Anadolu Efes, 12. haftada yarın İspanyol ekibi Saski 'ya konuk olacak.
THY Euroleegue'in 12. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00'de Buesa Arena'da İspanyol takımı Saski Baskonia ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada Efes 9 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Baskonia ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yapan lacivert-beyazlılar, İspanya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
AVRUPA KUPALARINDA 670. MAÇ
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 669 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 373 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 422. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 216 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.
19. RANDEVU
Anadolu Efes ile Saski Baskonia, Euroleague'de bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 10 kez galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 8 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 maçı da lacivert-beyazlılar kazanmıştı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Saski Baskonia ise 76.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 22.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde ise Tornike Shengelia 18.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.
(İHA)

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Baskonia, Güncel

Kaynak: İHA

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