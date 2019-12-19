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Lider Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

THY Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Anadolu Efes, 13. haftada yarın sahasında Rus takımı CSKA Moskova karşılaşacak.

19.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46Lider Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova
THY Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Anadolu Efes, 13. haftada yarın sahasında Rus takımı CSKA karşılaşacak.

THY Euroleegue'in 15. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada Efes 12 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, liderliğini perçinlemek istiyor.

22. randevu

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 3 kez galip ayrılan taraf olurken, Rus temsilcisi ise 18 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezon finalde oynanan müsabakayı CSKA kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Avrupa kupalarında 673. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 672 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 85.1 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Rus temsilcisinde ise Mike James 19.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Moskova, Spor

Kaynak: İHA

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