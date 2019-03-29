Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada, Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını söyledi. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacının araştırmalarını Türkiye'de sürdüreceğini dile getiren Varank, başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını, ABD'yi İngiltere ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

"BİLİMİN ÖNCÜLERİ, TÜRKİYE'DE BİLİM YAPMAYA 'EVET' DEDİ"

Varank, "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği" panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesörün de programa başvurduğunu kaydederek, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi." diye konuştu.

8 FARKLI ALANDA TEŞVİK VERİLİYOR

Lider Araştırmacılar Programı, yurt dışından Türkiye'ye gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsıyor. Program ile araştırmacılara 8 farklı alanda teşvik veriliyor. Bu teşvikler; araştırmacının aylık yaşam giderlerine yönelik burs, araştırma başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, eş ve çocuklara yönelik aylık aile ödeneği, araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği, ev sahibi kuruma aylık yönetim ve idari maliyetler ödeneği, araştırmacı ve tüm aile bireyleri için sağlık sigortası desteği, araştırmacı, eşi ve çocukları için yol desteği olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA