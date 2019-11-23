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Lider Barcelona, Leganes'den 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'i 2-1 yendi.

23.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:02Lider Barcelona, Leganes'den 3 puanla döndü
1. Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında , deplasmanda Leganes'i 2-1 yendi.
La Liga'da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.
Karşılaşmada Leganes'in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal'den (Dk. 80) geldi.
Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

Barcelona, İspanya, La Liga, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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