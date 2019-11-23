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Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup etti.

23.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:19

La Liga'da lider konumda olan , son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmada Leganes'in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal'den (Dk. 80) geldi.

BUSQUETS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

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Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi

Barcelona, La Liga, Spor

Kaynak: AA


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