Lider Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 2-0 yendi.
08.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:22
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg 'u 2-0 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u ağırladı.
Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 53. dakikada Thomas Müller ve 90+1. dakikada Leon Goretzka ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 55'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u ağırladı.
Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 53. dakikada Thomas Müller ve 90+1. dakikada Leon Goretzka ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 55'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Lider Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi
Etiketler : Bayern Münih, Augsburg, Almanya, Spor
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