'Lider benim' diyerek Afgan genci bıçakladı
KONYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Uğur G., "Lider benim" diyerek, Beyşehir Gölü kenarında balık tutan, adının Habibullah olduğu belirlenen Afganistan uyrukluyu bıçakladı.
13.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:05
KONYA'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Uğur G., "Lider benim" diyerek, Beyşehir Gölü kenarında balık tutan, adının Habibullah olduğu belirlenen Afganistan uyrukluyu bıçakladı. Göğsünden yaralanan genç, hastanede tedaviye alınırken, Uğur G. de polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde, Beyşehir Gölü kenarında meydana geldi. Adının Habibullah olduğu belirlenen Afgan genç, arkadaşıyla gölün kenarında balık tutarken, iddiaya göre, yanlarına Uğur G. geldi. "Lider benim" diye bağıran Uğur G., Afgan genci göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Afgan genç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Konya 'daki hastaneye sevk edildi. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Uğur G.'nin, ifadesinde, "Lider benim. Adalet benden sorulur" dediği öğrenildi.Görgü tanığının ise ifadesinde, "2 kişi balık tutuyordu. Bıçakla saldıran kişi de yine yakınlarındaki bankta yaklaşık 1 saattir oturuyordu. 2 kişi tuttukları balıkları kovaya koyup, ayrılmak istediği sırada, bankta oturan kişi, yanlarına gidip 'Lider benim' deyip bir şeyler söyleyerek bıçakla saldırdı" dediği öğrenildi.
Uğun G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Afganistan, Beyşehir, Konya, Güncel
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