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Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

SÜPER Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:05Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

SÜPER Lig'de yarın ile karşılaşacak olan lider Demir Grup , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Sivasspor'da sarı kart cezası bulunan Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemeyecek.



Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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