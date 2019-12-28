Haberler » Spor » Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır - Spor

Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:54 Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:04   Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başarılı sporcu, antrenör ve kulüplere 41.2 milyon TL ödül - Spor
13:03   Diyarbekirspor'da transfer sesleri - Spor
13:01   Hasan Kartal: Devreye galibiyetle girmek istiyoruz - Spor
12:53   Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır - Spor
12:46   Başakspor'da devre arasında transfer rüzgarı - Spor
08:55   Ronaldo'dan yıllar sonra gelen G.Saray itirafı! Çok konuşulacak - Spor
23:08   Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Spor
23:04   Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Spor
22:32   Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
28.12.2019 13:19:19