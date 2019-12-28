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Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:29 Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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