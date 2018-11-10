Lider Dolu Dizgin

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor
evinde lig lideri Medipol Başakşehir
'i ağırladı. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu
'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok
yumruklarıyla uzaklaştırdı. 25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi. 38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca
geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1 64. dakikada Marcio Mossoro
'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2 79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar
, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç
'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1 87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan
'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.
KÜNYE
Stat: Çaykur DİDİ Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane x, Samudio xx (Gladkyy dk. 76 x), Koray x (Ali Çamdalı
dk. 45 x), Aminu xx, Mehmet xx, Orhan xx ( Süleyman dk. 64 x), Vedat xx Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Edinvisca xx, Costa xx (Arda dk. 66 x), Bajic xxx, İrfan Can
xxx (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni xxx, Mahmut xx (Emre dk. 74 x), Trindade xxx, Paula Junior xxx Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor
, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir
(Medipol Başakşehir)
(Kubilay Ateş – Hasan Fehmi
Demir/İHA)
Çaykur Rizespor,Çaykur,Başakşehir
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:21