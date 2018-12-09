Lider Foça Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

09 Aralık 2018 Pazar 13:02



09 Aralık 2018 Pazar 13:02

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Yamanlar deplasmanında farklı skorla galip geldi.Bayraklı Şehit Ümit Boz Sahası'nda oynanan maçta, Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; Dk.8 ve 59'da Burak Beyit ile Dk.61,71 ve 83'te Yağız Kasar kaydetti.Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten lider Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile 1-1 berabere kalan takipçisi Kemalpaşa Spor ile olan farkı 5'e çıkardı.Yamanlar Esenspor 0 - Foça Belediyespor 5Stad: Bayraklı Şehit Ümit Boz Sahası - Tarih: 8 Aralık 2018, Cumartesi - Başlama Saati: 14.00Hakemler: Bülent Kökten, Kaan Kaya, Yüksel ÇakırYamanlar Esen Spor: Burak Yenilmez, Mehmet Yılmaz, Mustafa Coşkun, Muratcan Fitil, Berk Yenilmez, Ferhat Ceylanbaş(K), Serdal İşçi(Dk.68 Can Çelik), Şükrü Köslüoğlu(Dk.36 Cüneyt Büyük), Olguncan Gülerçin, Ümit Dinçer, Bartu Tanıl Olcay - Antrenör: Anıl YeşilyurtFoça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar(Dk.85 Alihan Er), Berkay Bulut, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya, Burak Beyit(Dk.80 Haluk Aslan), Nadir Pirzola, Koray Kadan, Yağız Kasar, Erkan Akbal(K)(Dk.64 Gökhan Güneş) - Antrenör: Güven BeyitSarı Kartlar: Dk.10 Serdal İşçi, Dk.32 Olguncan Gülerçin, Dk.38 Ümit Dinçer, Dk.48 Berk Yenilmez, Dk.90+2 Cüneyt Büyük (Yamanlar) - Dk.34 Oğuz Acar, Dk.38 Yağız Kasar, Dk.55 Nadir Pirzola, Dk.88 Koray Kadan (Foça)Goller: Dk.8 ve 59'da Burak Beyit, Dk.61,71 ve 83'te Yağız Kasar - İZMİR