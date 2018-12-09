09 Aralık 2018, 13:02
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Lider Foça Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

Lider Foça Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Yamanlar deplasmanında farklı skorla galip geldi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Yamanlar deplasmanında farklı skorla galip geldi.

Bayraklı Şehit Ümit Boz Sahası'nda oynanan maçta, Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; Dk.8 ve 59'da Burak Beyit ile Dk.61,71 ve 83'te Yağız Kasar kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten lider Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile 1-1 berabere kalan takipçisi Kemalpaşa Spor ile olan farkı 5'e çıkardı.

Yamanlar Esenspor 0 - Foça Belediyespor 5

Stad: Bayraklı Şehit Ümit Boz Sahası - Tarih: 8 Aralık 2018, Cumartesi - Başlama Saati: 14.00

Hakemler: Bülent Kökten, Kaan Kaya, Yüksel Çakır

Yamanlar Esen Spor: Burak Yenilmez, Mehmet Yılmaz, Mustafa Coşkun, Muratcan Fitil, Berk Yenilmez, Ferhat Ceylanbaş(K), Serdal İşçi(Dk.68 Can Çelik), Şükrü Köslüoğlu(Dk.36 Cüneyt Büyük), Olguncan Gülerçin, Ümit Dinçer, Bartu Tanıl Olcay - Antrenör: Anıl Yeşilyurt

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar(Dk.85 Alihan Er), Berkay Bulut, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya, Burak Beyit(Dk.80 Haluk Aslan), Nadir Pirzola, Koray Kadan, Yağız Kasar, Erkan Akbal(K)(Dk.64 Gökhan Güneş) - Antrenör: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Dk.10 Serdal İşçi, Dk.32 Olguncan Gülerçin, Dk.38 Ümit Dinçer, Dk.48 Berk Yenilmez, Dk.90+2 Cüneyt Büyük (Yamanlar) - Dk.34 Oğuz Acar, Dk.38 Yağız Kasar, Dk.55 Nadir Pirzola, Dk.88 Koray Kadan (Foça)

Goller: Dk.8 ve 59'da Burak Beyit, Dk.61,71 ve 83'te Yağız Kasar - İZMİR İzmir,Foça Belediyespor,Foça
09 Aralık 2018 Pazar 13:02



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