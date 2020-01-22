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Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

22.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:42Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Lider , TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Diğer yandan Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordo-beyazlı futbolcuların antrenmanını izledi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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