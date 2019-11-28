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Lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi Nezaket Atasoy temsil etti

Arap ülkelerinin düzenlediği lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti.

28.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:33Lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi Nezaket Atasoy temsil etti
Arap ülkelerinin düzenlediği lider kadınlar zirvesinde 'yi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti.

Arap ülkeleri tarafından düzenlenen lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti. Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı, Bahreyn Krallığı, Katar Emirliği, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinden kadınlar ülkelerini temsil etti. 22 Arap ülkesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve ticaret odalarıyla karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını ifade eden Nezaket Emine Atasoy, "Önümüzdeki yıl yapılacak olan Tükiye-Arap Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Konferansına davet ettim. Kadın yatırımcıları ülkemize çekebilmek adına önemli bir toplantıydı. Türkiye konumu itibariyle medeniyetlerin beşiğidir. Dünyanın bütün ülkeleriyle, Türkiye iş dünyası olarak, sosyal ve ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Arap ülkeleriyle karşılıklı ihracat ve ithalat rakamlarımız gün geçtikçe artmaktadır" dedi.

Toplantı kapsamında iş kadınları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda ise kadınlar toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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