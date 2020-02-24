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Lider Kağıtspor play-off'u garantiledi

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, play-off'lar için gün sayıyor.

24.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:42Lider Kağıtspor play-off'u garantiledi

Türkiye Erkekler 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir , İzmit Hasan Gemici Salonu'nda sezon müsabakaları kapsamında İnegöl Belediye karşısında çıktı. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçen mavi beyazlılar, lider olarak play-off'lara katılmayı garantiledi.

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Mücadelenin ilk setini 25-16 kazanan ekibimiz, Bursa temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 25-20 ile geçti. Maç skorunu 2-0'a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 25-15 galip ayrılarak maçı da 3-0'lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Beldespor'un önünde liderliğini sürdürdü.

MUĞLA DEPLASMANI YOLCUSU

Mavi beyazlılar ligin 21. hafta müsabakaları kapsamında zirve yarışındaki rakiplerinden Muğla temsilcisi Milas Belediye ile deplasmanda mücadele edecekler. 1 Mart Pazar günü oynanacak müsabaka Milas Atatürk Spor salonunda saat 15.00'da oynanacak.


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Kaynak: Bültenler

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