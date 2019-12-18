Lider Kuzeyboru, İlbank maçı hazırlıklarına başladı

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, İlbank maçı için hazırlıklara başladı.

Kuzeyboru, pazar günü Ankara'da zirve yarışını sürdüren İlbank ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısını lider olarak bitirmeyi hedefleyen Kuzeyboru takımı, güç ve hız antrenmanıyla hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirten takım kaptanı Duygu Üçdağ, "Güçlü bir rakip, bizi bekliyor. Bu yüzden hazırlıklarımızı da daha konsantre ve ciddi bir şekilde yapıyoruz. Rakibimiz İlbank'ta oldukça iyi durumda ve onlarda bizim gibi ligde yenilgi almadan bu noktaya geldiler. İki takımdan birisi bu maç ile galibiyet serisini kaybedecek. Kazanan taraf olacağımıza inanıyorum. İlk yarıyı lider kapatmak istiyoruz. Takım olarak gücümüzün farkındayız. Takım içinde oluşturduğumuz olumlu hava ve sinerji ile hedefimizden sapmadan ilerlemek için de Pazar günü sahadan galibiyet ile ayrılmak ve ligin devre arasına namağlup girmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftara da seslenen Üçdağ, " Taraftarımızın yanımızda olmasına her zaman ihtiyacımız var. Ankara'da da maçımıza gelme imkanı olan herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Bu maçı sezonun en kritik maçı ve şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olarak görüyoruz ve taraftarımızla Aksaray'a mutlu dönmek istiyoruz."dedi.