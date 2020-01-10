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Lider Manisa FK, Zonguldak'ta terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk müsabakasında yarın orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor'a misafir olacak.

10.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:26Lider Manisa FK, Zonguldak'ta terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 42 puanla lider tamamlayan Kulübü, ikinci yarının ilk müsabakasında yarın orta sıralarda yer alan Kömürspor'a misafir olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ikinci yarının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Zonguldakspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışında her maç bizim için final niteliği taşıyor. Takımıma güvenim tam" ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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