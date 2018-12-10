10 Aralık 2018, 21:58
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Lider Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü Rahat Geçti!

Lider Medipol Başakşehir, Ankaragücü

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Süper Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'ne konuk oldu. Afyon Zafer Stadında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Edin Visca kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Bu skorla puanını 33'e yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 20 puanla 10. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir önümüzdeki hafta Galatasaray'a konuk edecek. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.

Afyonkarahisar,Ankaragücü,Başakşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:58



YORUMLAR (9)
ORKO: başakşehir şampiyon, fener-cimbom ne diyon?
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ARİF KOC: Ankaragücü zaten beşiktaş düşman i o yuzden maci verdi hiç pozisyon yok ayip
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SEKEKAMA : Göksel başkan akıllı adam, fener çok kötü, beşiktaş kötü, cimbom rakipti....
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AFİYET OLSUN: haftaya cimboma yenilmedikleri takdirde şampiyonluklarını kutlamaya başlayabilirler
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KOMİKAZE: Ne şikesi be angaragucunun vari yogu bu kadar geldikleri gibi giderler ptt ye
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