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Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

12.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:06Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor
OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Adamspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.

OSB Salonunda Gaziantep Adamspor'u konuk eden OSB Teknik Koleji Atletikspor, rakibi Gaziantep Adamspor'u ilk sette 25-22, ikinci seti konuk ekip Adamspor 26-24, üçüncü seti OSB Teknik Koleji Atletikspor 25-20 ve son seti ise 25-22 mağlup ederek sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

26 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 10.haftasında deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları'na konuk olacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin tamamlanmasına 5 maça kala liderliğini sürdürüyor ve kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesabını yapıyor. - KAYSERİ

Gaziantep, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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