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Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

30.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:02 Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kamp için 4 Ocak Cumartesi günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Sivas ekibi kamptaki tek hazırlık maçında, 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar Antalya kampını 11 Ocak'ta tamamlayacak. Takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 12 Ocak'ta Sivas'ta kulüp tesislerinde devam edecek.

Spor

Kaynak: AA

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