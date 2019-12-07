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Lider Sivasspor'a 2 gün izin

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi.

07.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:21Lider Sivasspor'a 2 gün izin

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren 'da futbolculara 2 gün izin verildi.


Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç golleriyle 3-1 gibi net bir skorla yenen Yiğidolar'a Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından iki günlük izin verildi.


DG Sivasspor, ligin 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Fenerbahçe ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 10 Aralık Salı günü saat 15.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak. - SİVAS


Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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