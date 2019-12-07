Haberler » Güncel » Lider Sivasspor'a 2 gün izin - Haber

Lider Sivasspor'a 2 gün izin

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi.

07.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:40Lider Sivasspor'a 2 gün izin
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren 'da futbolculara 2 gün izin verildi.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç golleriyle 3-1 gibi net bir skorla yenen Yiğidolar'a Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından iki günlük izin verildi.
DG Sivasspor, ligin 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Fenerbahçe ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 10 Aralık Salı günü saat 15.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:56 Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanına "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:56 Filistinli genç kız, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde gözünü kaybetti - Haber
23:54 İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - Haber
23:54 Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
7.12.2019 23:58:12