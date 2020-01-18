Haberler » Spor » Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor

Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

18.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:26Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup , karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
İdman, gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:14  Guardiola kesin olarak City’de kalıyor
20:12  Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı
20:11  Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu
20:08  Real Madrid, Sevilla karşısında üç puanı Casemiro ile aldı
20:04  Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
18.01.2020 20:23:16