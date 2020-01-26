Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - SİVAS

Demir Grup Sivasspor
, Süper Lig'de yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.
Futbolcular, idmanın son bölümünü ise çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor'un yeni transferi Claudemir Domingues de Souza da idmana katıldı.
Antrenmana izinli Erdoğan Yeşilyurt, dinlendirilen Aaron Appindangoye katılmazken, Marcelo Goiano ve Barış Yardımcı ise fizyoterapist eşliğinde koştu.
Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.