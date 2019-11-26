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Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:50Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Süper Lig'in lideri DG , hafta sonu sahasında konuk edeceği maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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