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Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi başlıyor

Süper Ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturan D.G. Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları yarın start alacak.

13.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:50Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi başlıyor
Süper Ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturan D.G. 'da, maçının hazırlıkları yarın start alacak.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İ.M Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan D.G. Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 18.00'da top başı yapacak olan Sivasspor, Kayseri temsilcisine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
(İHA)

Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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