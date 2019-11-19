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Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor

- Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyorSİVAS - Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:35
- Lider 'da mesaisi devam ediyor
SİVAS - Süper Lig'in lideri Sivasspor, maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor

Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA


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