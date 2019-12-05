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Lider Sivasspor'da neşeli idman

Lider DG Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

05.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:06Lider Sivasspor'da neşeli idman
Lider DG , Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla antrenmanını tamamladı.

İdmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, futbolcular zaman zaman takım arkadaşları ile kartopu oynadı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Malatya'ya gidecek. - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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