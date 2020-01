Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimlerini açıklamadığı, orta saha ve defansta görev yapan iki oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi.Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçına eksik kadroyla gittiklerini belirtti.Sakat ve cezalı futbolcuların Sivas'ta kaldığını aktaran Çalımbay, bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.Takımının beklentilerin üzerinde bir oyun sergilediğini aktaran Çalımbay, "60 dakika mükemmel oynadık. Zaten tur için de yeterliydi, bizim açımızdan mükemmel oldu." dedi.Kupada, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolculara da şans tanıdığını dile getiren Çalımbay, "Bu maçta hepsini oynattık. Bu arkadaşlarımızdan inşallah Rizespor maçında da yararlanacağız. Şu anda sağ bekimiz yok, Barış sakat, Marcelo kart cezalısı, Erdoğan da cezalı olduğu için kanatlarımız yok, orada da bir sıkıntımız var. Eksiklerimizden dolayı böyle bir kadromuz var." diye konuştu."Kolay maç yok"Ligde Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:"Çaykur Rizespor maçı, kazanmamız gereken bir maç. Sahamızdaki bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay maç da yok, fark etmiyor hangi takım olursa olsun kolay maç yok. Aynı şekilde ciddiyetimizi, konsantrasyonumuzu bozmadan oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz. Çok çalışmamız, çok mücadele etmemiz gerekiyor. Hepsini yapmak için her şeyi göstereceğiz. İnşallah sakatlarımız düzelir, tam hazır olurlar. Onun dışında bir sıkıntımız yok."Transfer çalışmalarıTransfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, orta saha ve stoper mevkilerine oyuncu almak için çalıştıklarını ifade etti.Görüştükleri 2 futbolcu ile yüzde 90 anlaşma sağlandığını aktaran Çalımbay, "Şimdi sadece önde ve orta sahada oynayacak arkadaşa ihtiyacımız var. Çünkü kupada da kuralar çekildiğinde zayıf takım kalmadı, herkese zor takımlar çıkacak. Bir de biz seribaşı değiliz, onun için çok zorlu maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.Zamanın çok kısa olduğuna, ligde ve kupada zor maçlar oynayacaklarına işaret eden Çalımbay, bu nedenle transfer çalışmalarını bir an önce tamamlamak istediklerini belirtti.İki transferin tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Çalımbay, yönetime bir isim daha vereceklerini dile getirdi.Çalımbay, transferde dengeleri bozmayacak isimleri tercih ettiklerini vurgulayarak, "Alternatifli bir kadromuz olacak, yoksa çok sıkıntı yaşayacağız. İsimleri yönetime verdik, bir sıkıntı yok. O iki arkadaşımız inşallah kısa sürede gelir." diye konuştu.Şampiyonluk yolunda takımına verilen desteğe teşekkür eden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:"Şampiyonluk öyle kolay bir şey değil. Daha 16 maç var, hepsi de çok zor maçlar. Maç maç bakıyoruz, destek zaten bize lazım. Bu destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle sahamızda oynayacağımız maçlarda bizimle beraber olurlarsa onların desteğiyle çok daha güzel oynarız, daha güzel şeyler yapar arkadaşlarımız. Bunu her maçta görmek gerekiyor. "AntrenmanDemir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.Diğer gruptakiler ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Barış Yardımcı ve Marcelo Goiana ile dinlendirilen Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural ve Abdou Razack Traore, antrenmana katılmadı.Bu arada Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kentte sevinç gösterileri sırasında "Sabaha kadar buradayız" sözleriyle sosyal medyada fenomen olan Ahmet Yaşin de idmanı izledi.Futbolcuların ilgi gösterdiği Yaşin, "Sabaha kadar buradayız" diye bağırdı.