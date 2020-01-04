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Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ilk yarısında etkili performans gösteren ve lider olarak tamamlayan Sivasspor, Antalya Belek'te çalışmalarına başladı.

04.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:20 Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in ilk yarısında etkili performans gösteren ve lider olarak tamamlayan , 'te çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor, devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve istasyon çalışmaları ile başlarken, daha sonra futbolcular takım halinde 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapan yiğidolar çalışmalarını tamamladı. Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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