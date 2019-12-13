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Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

13.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:01Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup , Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.

Halaylı motivasyon
Öte yandan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Kulübü folklor ekibi antrenmanı ziyaret ederek, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı-beyazlı futbolculara başarı diledi.
Antrenman öncesi salonda çalışan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone, Ziya Erdal ve Hakan Arslan salonda müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Futbolcuların halay çekmesini arkadaşları telefon ile kayıt altına aldı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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