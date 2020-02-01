Haberler » Spor » Lider Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır - Spor

Lider Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

01.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:08Lider Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
Demir Grup , Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Gaziantep Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Öte yandan dün transfer edilen Sırp forvet Petar Skuletic de çalışmalarda yer aldı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Antrenmanın ardından Gaziantep Sivasspor Futbol Okulu sporcuları, idmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:38:25