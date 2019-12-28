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Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

28.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:12 Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Lider Demir Grup , Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayarak kampa girdi.
Sakatlığı bulunan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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