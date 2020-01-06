Haberler » Spor » Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti - Spor

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:12 Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in lideri Demir Grup , ikinci yarı hazırlıklarını 'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Antalya, Sivas, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:31   Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Spor
20:27   Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi - Spor
20:26   Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları - Spor
20:25   Denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti - Spor
20:18   Simon Falette için resmi transfer açıklaması! Son dakika Fenerbahçe haberleri - Spor
19:53   Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde - Spor
19:18   Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi - Spor
19:14   Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti - Spor
17:41   Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Spor
17:18   Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Spor
6.01.2020 20:32:29