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Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

10.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:46Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup , ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı üç grup halinde yarım sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Sivasspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek.

Sivasspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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