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Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı!

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gözüne kestirdi.

03.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:10

Topladığı 37 puanla sezonun ilk yarısına damga vuran, zirveye ambargo koyan 'da transfer çalışmaları başladı. İsimleri sezon boyunca devlerle anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı ligin sonuna kadar takımda tutmayı başaran İç Anadolu ekibi, takıma seviye atlatacak isimler peşinde. Bu doğrultuda ilk hedefin ise geçtiğimiz sezon 'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza olduğu belirlendi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle karşılıklı görüşerek ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve Sivasspor'un da bu gelişme üzerine devreye girdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da takımında görmek istediği futbolcunun menaceriyle temasların başladığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan ve tek asisti bulunan Souza'nın da yeniden Türkiye'ye dönme fikrine son derece sıcak baktığı gelen arasında. Sivasspor kanat takviyesi de yapmak üzere çalışmalar içerisinde.

(Fanatik)

Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı!

Josef de Souza, Emre Kılınç, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor


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