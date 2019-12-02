Haberler » Güncel » Lider Sivasspor, kupa maçı için İstanbul'a gitti - Haber

Lider Sivasspor, kupa maçı için İstanbul'a gitti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak DG Sivasspor İstanbul'a gitti.

02.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40Lider Sivasspor, kupa maçı için İstanbul'a gitti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Erokspor ile karşılaşacak DG 'a gitti.
Sivasspor bugün öğlen tesislerden ayrılarak, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla, İstanbul'a gitti. Kırmızı-beyazlı ekip İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Esenler Erokspor ile Sivasspor arasında Esenler Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor: "Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:49:53