Lider Sivasspor'un şampiyonluk yürüyüşü Sivaslıları heyecanlandırdı

SERHAT ZAFER - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını bitime 1 hafta kala lider tamamlamayı garantileyen Demir Grup Sivas spor 'un şampiyonluk yolundaki yürüyüşü Sivaslıları mutlu ediyor.Ligde 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da şampiyonluk mücadelesi veren ancak mutlu sona ulaşamayan Sivasspor'un bu sezon gösterdiği başarılı performans, camiada ve şehirde şampiyonluk hayallerini yeniden yeşertti.Süper Lig'de seri galibiyetlerle liderlik koltuğuna yerleşen ve devreyi lider bitirmeyi garantileyen kırmızı-beyazlı ekibin yeniden başlattığı şampiyonluk yürüyüşü kentte heyecan oluşturdu."Yiğidolar" olarak da bilinen Sivasspor'un başarısı, kulüp yönetimi, teknik heyet, oyuncular ve taraftarların yanı sıra şehirde 7'den 70'e herkesin ortak gurur kaynağı oldu.Murat Polat: "İnşallah Sivasspor bu sezon şampiyon olacak"Sivasspor'un alt liglerde formasını giyen, şu anda da yerel bir gazetede spor muhabirliği yapan Murat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde edilen başarının herkesi gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.Kırmızı-beyazlı ekibin 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında acemiliği nedeniyle kaybettiği şampiyonluğu bu sezon yakalayacağına inandığını belirten Polat, "O dönem şampiyonluk ruhu nedir bilmiyorduk ama bu dönemde Rıza Çalımbay ve ekibiyle şampiyonluk ruhunu da arkamıza almış bulunmaktayız." dedi.Bu sezonun Sivasspor'un sezonu olacağını dile getiren Polat, "İnşallah Sivasspor bu sezon şampiyon olacak. O heyecanı yaşamak için çimlere basmak ve kırmızı-beyazlı şanlı formamızı giymek çok önemli. Takımda oynayan arkadaşlarımız ne demek istediğimi anlamışlardır. İnşallah Sivasspor'daki arkadaşlarımızın o formaya şampiyonlukla değer katacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.Mesut Daştan: "Taraftar ve şehir olarak kenetlendik"Yiğido Gençlik Taraftar Grubu Tribün Lideri Mesut Daştan ise Sivasspor'un 2008-2009 sezonunda şampiyonluğa çok yaklaştığını, ancak bunu başaramadığını ifade etti.Sivas temsilcisinin bu sezon şampiyon olacağına inandıklarını anlatan Daştan, "Taraftar ve şehir olarak kenetlendik, bu işe inanıyoruz. Simitçisinden valisine kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. 2008-2009 sezonunda da inanmıştık ama gerçekten bu çok farklı. Bu maratonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sonunda inşallah şampiyonluk şehrimize gelecek." dedi.Sivasspor'un yarım kalan hikayesini tamamlayacağını vurgulayan Daştan, şunları kaydetti:"Burada inanmak çok önemli. İnanmak başarmanın yarısı değil, tamamı. İnşallah bu işi sezon sonunda bitireceğiz. Şampiyon olamasak da canları sağolsun. Şehir olarak takımımızın bu duyguyu bize yaşatması çok güzel bir şey. Anadolu takımı, mütevazi bir bütçe ve şampiyonluğa oynuyorsunuz. Bugün 'üç büyük' diye adlandırılan takımların durumları ortada. Harcadıkları paraları, mali durumlarını ve borçlarını görüyoruz. Kulüp Başkanımız ile mali yapıdan sorumlu Kulüp Başkanvekilimiz Erdal Sarılar bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Borçsuz bir kulübüz, mütevazi bir bütçemiz var. İnşallah şampiyonluğu şehrimize getireceğiz."Daştan, Sivasspor'un ligden düştüğünü de anımsatarak, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde de oynadı. Bizim sevdamız armaya, başarıya değil ama tabii gönül ister ki sevdamızın sonunda şehrimize kupa gelsin bütün taraftarımız mutlu olsun. 'Bu şehir bir şampiyonluk görsün' diyoruz, inşallah buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Nuri Altun: "Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız"Sivasspor taraftarı Nuri Altun ise kırmızı-beyazlı ekibin şampiyon olacağına şehir ve taraftarların inandığını vurguladı."Yarım kalan bir hikayemiz vardı, inşallah bu sezon onu tamamlayacağız." diyen Altun, "Bu sezon şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Sivasspor'un düşük bütçeyle elde ettiği başarıyla gurur duyuyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, kulüp başkanımız takımımızı, taraftar gruplarımızı büyük oranda destekliyorlar. İnşallah yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız ve bu ipi göğüsleyeceğiz." şeklinde konuştu.Bekir Daştan: "Şampiyonluk hedefimiz var"Yiğido Gençlik Taraftar Grubu Tribün Sorumlusu Bekir Daştan da 20 yıldır gerek iç sahada ve gerekse deplasmanda desteklediği Sivasspor'un şampiyonluğuna olan inancının tam olduğunun altını çizdi.Sivasspor'un bugünlere gelene kadar çok fazla badireler atlattığına işaret eden Daştan, "Her ligi gördük, Şampiyonlar Ligi'ni de UEFA'yı da gördük. Asla takımımızı yalnız bırakmadık. Küme düştüğümüz sezon da dahi takımımızı alkışlayarak, soyunma odasına gönderdik." dedi.Armanın ve sevdanın peşinde koştuklarını dile getiren Daştan, "Şehir olarak kenetlendik, yarım kalan bir hikayemiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Şu an ki tek hedefimiz yarım kalan hikayeyi tamamlamak. 10 yıl önce başlattığımız Anadolu devrimini tamamlamak istiyoruz. Anadolu devrimini Sivasspor'un çıkışından cesaret alan Bursaspor şampiyonlukla tamamlamıştı. Şampiyonluk hedefimiz var, şehir olarak da buna inandık. Yolun sonunda inşallah şampiyon olarak mücadelemizi tamamlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.Taraftarlardan Mustafa Ünsal ise Sivasspor'un ligi şampiyon olarak tamamlayacağına inandığını söyledi.Sivasspor'un şampiyon olmasının tek hayalleri olduğunu belirten Ünsal, gönüllerin şampiyonu kırmızı-beyazlı ekibin başarılarının tesadüf olmadığını göstereceğine inandığına vurgu yaptı.Yasin Yıldırım: "İnşallah mutlu sona ulaşacağız"Kentte duvarları Sivasspor bayrakları ve atkılarıyla süslü çay ocağının işletmecisi Yasin Yıldırım da şampiyonluk heyecanını şehre yaşatan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere, teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.Sivasspor'un kentin en önemli markası olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. İnanmış bir kitle var, inşallah hepimizin duasıyla sezon sonunda gülen taraf Sivasspor olacak." diye konuştu.