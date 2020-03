"Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması" (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz." dedi.Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Eliz Otel'de gerçekleştirilen "Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması"na Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ve İmam Hatipliler Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Resul Çiftçi ile gönüllüler katıldı.Programın açılışında Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu. İdlib'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına sınır ötesinde vatanı korumak için mücadele eden kahraman Mehmetçiğe "muvaffakiyetler" dileyerek başladı.Kasapoğlu, "Onların omuzlarında yalnız bu ülkenin sorumluluğu değil, insanlığın selameti vardır. Yüreklerimiz, kalplerimiz onlarla beraber. Şanlı bayrağımız uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de şifa diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Bu şanlı medeniyeti, bayrağı payidar kılmak için bütün milletimize güç, kuvvet versin." diye konuştu.Buluşmaya 81 şehirden gönüllülerin katıldığına dikkati çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:"İnsanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz. Biz bir güç uygarlığının değil bir gönül medeniyetinin evlatlarıyız. Yaratılanı yaratandan ötürü hürmete layık görüyor, 'O yaratmış' diye seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi ve hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz. Bu anlayışta kula kulluk yok. Bu anlayışta kibir ve gurur yok. Bu anlayışta başkasına tahakküm yok. Bu anlayış, bu inanç bu düşünce bütün toplumsal ilişkilerde adaleti ve merhameti esas almaktır, elindekini paylaşmaktır, nerede kırık bir gönül varsa onu onarmaktır.""Türkiye genç bir ülke"Bakan Kasapoğlu, 20 milyonu aşan genç nüfusuyla Türkiye'nin Avrupa'nın en genç ülkesi olduğuna dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarda genç nüfusun dinamizminin büyük rol oynadığını dile getiren Kasapoğlu, "Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir." dedi.Gençlerin bilimle, sanatla, teknolojiyle geleceğe hazırlanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Bakanlık olarak ana görevlerimizden biri, gençlerimizi bu zorlu geleceğe hazırlamak olarak görüyor, bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan gönüllülük faaliyetlerinde de gençlerimizin önümüzdeki süreçte çok büyük bir atılım gerçekleştireceklerine dair güçlü beklentilerimiz var. Ben gençlerimizin taşıdıkları büyük potansiyelin hakkını vereceklerine ve Türkiye'yi büyük hedeflerine ulaştıracaklarına samimiyetle inanıyorum.""Devletimiz büyük çaba içinde"Hızlı değişim çağında, her alanda gerçekleştirilen yenilikler hayata artı değerler katarken, kimi noktalarda da sıkıntılar ortaya çıkabildiğini ifade eden Kasapoğlu, "Bu sıkıntıların giderilmesi için her devlet gibi bizim devletimiz de büyük bir çaba içinde." dedi.Dünyada 1 milyardan fazla insanın gönüllü faaliyetlere katıldığını kaydeden Kasapoğlu, "Bu insanlık lehine büyük bir güç, aynı zamanda da büyük bir potansiyel. 2018'de açıklanan Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre milli gönüllülük oranında dünyanın en cömert ülkesi Türkiye. Bizim bu topraklarda asırlarca hükümran olan medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir." diye konuştu.Gençleri gönüllülük esasına dayanan güzel projelerde bir araya getirmeyi öncelikli görev olarak gördüklerini dile getiren Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Gönüllülük eksenindeki çalışmalarımızın milletimizin değerler dünyasını yansıtmasına özel bir önem veriyoruz. Bu faaliyetler sayesinde gençlerimiz hem gönülleri kazanıyor, hem de büyük bir hayat tecrübesi ediniyor. Gönüllü gençlerimizi sahada görünce Türkiye'nin gönüllülük potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar etkili olduğunu da teşhis ediyoruz. Her yıl bu çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Önümüzdeki yıl en az 1 milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Hepimizin ortak amacı bu topraklarda asırlarca hüküm süren gönül medeniyetinin sancağını yeni ufuklara taşımaktır. 81 vilayetimizden gelerek böyle hayırlı bir davaya hizmete talip olan bütün gönüllü kardeşlerimi de takdirle selamlıyor, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum."Resul Çiftçi: "Bize önemli miraslar kaldı"İmam Hatipliler Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Resul Çiftçi, yaptığı açılış konuşmasında imam hatip çatısına bağlı derneklerdeki 1 milyon 400 bin öğrencisiyle genç ve dinamik bir yapılarının olduğunu belirtti.Dernek bünyesindeki gençlerin heyecanına karşılık verebilmek için faaliyetler ve projeler düzenlediklerini ifade eden Çiftçi, "Öncü hocalarımızın emanetçileriyiz. Onların kararlılığı ve fedakarlığı bizi bugünlere taşıdı. Güçlü çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Gönüllük önemli bir kavram. Hocalarımızın mücadelesinden geriye bize önemli miraslar kaldı." diye konuştu.ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da gençlik buluşmalarının önemine dikkati çekerek "İmam hatip camiası olarak büyük bir camiayız." dedi."Kadim bir geleneğe sahip bir geçmişten geliyoruz." ifadesini kullanan Çal, şunları söyledi:"Geleceğe taşıyan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir medeniyetin temsilcileriyiz. Medeniyetimizin öncüsü önderi olmaya devam edeceğiz. İmam hatip modeli Türkiye için en muteber modellerden biri. Dünyaya eğitim modeli olarak ihraç ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çift kanatlı eğitim modeliyle geleceği inşa etme gayretindeyiz."